Omicidio di Conegliano, rinviato l'incidente probatorio del "postino"

Era chiamato "cristallizzare" le sue dichiarazioni confermando le parole che Sergio Lorenzo, per un periodo di tempo suo compagno di cella, gli aveva confessato durante la scorsa estate: la vita di Margherita Ceschin valeva un milione di euro, più degli immobili nella Repubblica Dominicana che dovevano essergli intestati dall'ex marito. Ma l'incidente probatorio dell'uomo, che è stato trasferito nel penitenziario di Padova per ragioni di sicurezza, non si è svolto. Lorenzo (difeso dall'avvocato Mauro Serpico) infatti si è da poco sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli ha impedito di poter essere presente. Così nella mattinata di oggi 19 giugno il giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti ha aggiornato l'esame al prossimo 11 settembre.

Una decisione, quella del gip, che ha provocato una mal celata irritazione in Procura. L'incidente probatorio era stato chiesto infatti, con una procedura di urgenza, ancora lo scorso 9 aprile ed è stato fissato a distanza di oltre due mesi. Le dichiarazioni dell'uomo, dominicano come Lorenzo, arriveranno quindi due mesi dopo l'udienza preliminare nei confronti del 39enne - ritenuto uno dei sicari della donna -, del marito della Ceschin Enzo Lorenzon e di Juan Maria Guzman (un mediatore), tutti accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato.

Stamattina erano stati chiamati a partecipare i sette indagati - per due di loro il pubblico ministero Michele Permunian chiederà l'archiviazione - per l'omicidio della 72enne, trovata uccisa nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano il 23 giugno scorso. Oltre a Lorenzo, Lorenzon e Guzman (presente di persona) hanno partecipato gli avvocati Giuseppe Muzzupappa, legale del latitante Joel Lorenzo che avrebbe fatto da palo, Giuseppe Pio Romano per Dileisy Guzman, Paolo Bottoli per E.L.R. (che finiranno prosciolte), terminata nei guai per una somma che gli inquirenti pensavano essere il "compenso" dell'assassinio e risultata invece la liquidazione di una separazione, e l'avvocato Antonino Lastoria, difensore di Jose Mateo Garcia che gli investigatori ritengono il secondo sicario.

A incastrare i presunti assassini della Ceschin ci sarebbero svariate intercettazioni telefoniche e quel biglietto che Sergio Lorenzo, la scorsa estate, avrebbe cercato di far avere a Lorenzon proprio attraverso il compagno di cella, anche lui dominicano. Nel messaggio il 38enne avrebbe scritto delle frasi molto compromettenti, che la Procura considera praticamente una confessione. In alcuni passaggi l'uomo diceva di essere "fedele" all'ex marito della morta, di aspettarsi che fosse lui a pagargli la parcella dell'avvocato difensore. Ma soprattutto conteneva l'ammissione che il fratello Joel avrebbe fatto il palo la sera del 23 giugno mentre presumibilmente lui e Luis Mateo Garcia penetravano nella casa della 72enne. La donna fu prima colpita alla testa da un oggetto contundente e poi soffocata. Alla Ceschin venne anche sfondata la cassa toracica.