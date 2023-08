Omicidio Ceschin, il Riesame conferma il carcere per tre degli indagati

Enzo Lorenzon, 79 anni, marito e presunto mandante del delitto, Sergio Lorenzo, 38 anni, che gli investigatori ipotizzano sia uno degli esecutori materiali del delitto e Juan Maria Guzman, 41 anni, il "mediatore" che sarebbe stato impiegato per commettere l'omicidio, resteranno rinchiusi nel carcere di Treviso. E' quanto ha deciso il tribunale del Riesame di Venezia per quanto riguarda tre dei quattro arrestati dai carabinieri per la tragica morta di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa la sera del 23 giugno nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano. Mercoledì prossimo, 9 agosto, alle 9.30 il giudice del Riesame dovrà esprimersi sulla richiesta di scarcerazione della 32enne Dileysi Guzman Lorenzo, compagna dell'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, attualmente rinchiusa nel carcere della Giudecca di Venezia e difesa dall'avvocato Pio Romano. La caraibica è accusata, con il 79enne, si essere la mandante dell'omicidio.

Fabio Crea, avvocato difensore di Lorenzon, Lorenzo e Guzman, ha annunciato che presenterà ricorso in Cassazione: il Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelari emesse dal gip il 24 luglio ma ha confermato quelle del 25 luglio. Le motivazioni saranno rese note entro i prossimi 45 giorni. «Di fatto rimangono in carcere per l'ordinanza del 25 luglio: attendo in maniera trepidante le motivazioni perchè con l'annullamento della prima ordinanza, come avevamo sostenuto davanti al tribunale del Riesame, tutto il resto dal punto di vista procedimentale e cautelare» ha commentato Crea «veniva travolto per cui anche l'ordinanza del 25 non avrebbe dovuto essere neppure emessa. Questo è quello che ha sostenuto il tribunale del Riesame, ora vedremo le motivazioni».

Nell'inchiesta del nucleo investigativo dei carabinieri, il cui lavoro ha per ora retto alla prova dei giudici del Riesame, sono finiti anche i nomi di "Joel", il fratello di Lorenzo, l'altro omicida, e una donna cui sarebbe spettato il ruolo di ricevere il compenso per l'uccisione della 72enne e di dividerlo poi fra i protagonisti.