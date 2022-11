Anziana madre sgozzata, il killer trasferito nel carcere di Treviso

E' stato trasferito nel carcere trevigiano di Santa Bona Ippolito Zandegiacomo, il 57enne arrestato lo scorso 24 ottobre dai carabinieri di Conegliano per l'omicidio della madre, Maria Luisa Bazzo, 87 anni, da tutti conosciuta come Gina. Il delitto è avvenuto nella mattinata del 24 ottobre scorso presso l'abitazione che l'anziana condivideva con il figlio, a Parè di Conegliano, in via Einaudi. L'uomo, in cura presso il Sert di Conegliano, ha sgozzatto la donna e le ha tagliato i polsi. Zandegiacomo è stato trasferito nella serata di oggi, 2 novembre, in cella dall'ospedale di Treviso dove era ricoverato, sotto sedazione, dopo l'omicidio.