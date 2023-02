Principio d'incendio all'ospedale di Conegliano, intervengono i vigili del fuoco

Allarme nella notte in ospedale a Conegliano a causa di un principio d'incendio che ha interessato il reparto di terapia intensiva del nosocomio che è fortunatamente vuoto. L'area è stata invasa dal fumo che è stato provocato, secondo i primi accertamenti, da un corto circuito all'impianto elettrico dell'impianto di aerazione. Intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Conegliano, allertati dal personale del nosocomio poco dopo la mezzanotte e trenta. I disagi per gli altri pazienti ricoverati sono stati limitati e non è stato necessario evacuare l'ospedale. I danni, non di grave entità, sono al vaglio dell'Ulss 2.