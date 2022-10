Anziana trovata morta in casa, è stata sgozzata dal figlio

Omicidio nella prima mattinata di oggi a Parè di Conegliano, in via Einaudi. Un 57enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe ferito mortalmente alla gola, sgozzandola, la madre 87enne, pensionata. La tragedia è stata scoperta attorno alle 8.30 del mattino di oggi, 24 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Conegliano che ora indagano sulla vicenda