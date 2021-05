Regolamento di conti in piazza Cima, individuati due picchiatori

Sono stati individuati i primi due responsabili della spedizione punitiva ai danni di tre cittadini macedoni, brutalmente malmenati a sprangate e cinghiate in piazza Cima a Conegliano, domenica scorsa. Si tratta di due giovani kosovari, ventenni, residenti nel coneglianese. All'alba di oggi agenti della Squadra Mobile della Questura di Treviso e del Commissariato di Conegliano hanno eseguito i decreti di perquisizione domiciliare e personale disposti dalla Procura della Repubblica di Treviso a carico dei balcanici.

Le indagini hanno permesso di individuare due tra gli autori della grave aggressione. I kosovari sono indagati per lesioni personali aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato svariato materiale utile alle indagini, tra cui l’abbigliamento che i giovani avevano indosso all’atto dell’aggressione e alcune mazze ferrate e bastoni.

