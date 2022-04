Picchia il compagno, 30enne condannata a sei mesi

Indagata perchè, oltre a colpire il compagno durante uno dei frequenti litigi, avrebbe maltrattato anche la figlia, che al tempo dei fatti aveva solo 3 anni, aggredita e costretta a subire delle "defecazioni" in testa. Ma nel processo, conclusosi oggi, 4 aprile, la donna, una cittadina azera di 30 anni, è stata condannata a sei mesi (pena sospesa) per l'aggressione all'uomo ma è anche risultata innocente delle azioni che avrebbe posto in essere nei confronti della bambina.

Il procedimento, iniziato nel 2019, aveva come protagonista una cittadina dell'Azerbeigian, difesa a processo dall'avvocato Stefano Pietrobon. La donna aveva intrecciato una relazione con un coneglianese da cui era nata, nel 2016, un figlia. Ma ben presto i rapporti tra i due, divisi anche dalla fede religiosa (lei era infatti un mussulmana) si sarebbero fatti particolarmente tesi, tanto che lei, durante una delle frequenti discussioni che erano seguite al suo trasferimento in Italia, lo avrebbe colpito con dei pugni alla testa mentre l'uomo era alla guida dell'auto, provocandogli un forte trauma cranica.

Il compagno (rappresentato dall'avvocato Luigi Faldalti) l'aveva anche accusata anche di maltrattamenti nei confronti della figlia, che successivamente era stata affidata, su provvedimento del Tribunale dei Minori, ai servizi sociali del comune di Conegliano, con il collocamento prevalente con il padre. Lui l'aveva accusata di essere infastidita dal semplice pianto della bambina e di averli aggrediti, minacciando anche il compagno che "lo avrebbe rovinato" e affermando di volergli portare via la figlia. «Piuttosto di lasciarla con te - avrebbe detto - la uccido».

Il tribunale però, confutate la prove, ha deciso di condannare la donna per le sole lesioni, mandandola invece assolta per il reato di maltrattamenti.