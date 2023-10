Picchiano il collega della moglie sospettato di tradimento, in tre finiscono davanti al giudice

Una lezione che non avrebbe mai potuto dimenticare. E soprattutto un avvertimento a stare lontano da sua moglie, con la quale avrebbe avuto una "simpatia", se non proprio una relazione, che sarebbe nata tra le scrivanie del posto di lavoro lavoro. Così ferito nel proprio orgoglio di maschio avrebbe deciso di tendergli una trappola, attendendolo nel parcheggio della scuola di Conegliano dove era un impiegato amministrativo e, con l'aiuto del figlio e di un amico, gliele avrebbe suonate di santa ragione. Il presunto "adultero" non è stato zitto e, contando anche sulla testimonianza di due persone che avrebbero visto tutto, non ha esitato a sporgere denuncia. Oggi, 19 ottobre, P.C., un uomo di 61 anni di Susegana ma originario di Trapani, il figlio G.C di 29 anni e M.G., un coneglianese di 47 anni residente a Nervesa della Battaglia (difesi dagli avvocati Sandra Capra e Enrico D'Orazio) sono comparsi davanti al gup Marco Biagetti per rispondere del reato di lesioni gravissime. Il giudice ha aggiornata l'udienza al prossimo 5 marzo per verificare se ci sono i margini per le misure alternative alla pena. In caso contrario i legali dei tre sceglieranno il processo con il rito abbreviato, puntando ad una riqualificazione del fatto (da lesioni gravissime a gravi) che permetterebbe ai loro assistiti di ottenere una sentenza di colpevolezza abbastanza mite.

Quella andata in scena il 3 maggio del 2020 sarebbe stata una vera e propria spedizione punitiva pensata per lavare l'oltraggio subito da quello che sarebbero stati convinti fosse uno "sfascia famiglie". L'uomo, un 55enne, lavorava con compiti amministrativi in una scuola del Coneglianese e una delle sue colleghe sarebbe stata proprio la moglie di P.C. che, mettiamola così, non avrebbe resistito alle sue lusinghe. La "liason" fra questi due sarebbe durata per qualche tempo fino a quando il marito non ha annusato la foglia. Che si sia trattato di vere "corna", di una semplice infatuazione o solo di una mera "corte" fatta ad una donna di mezzo età probabilmente un po' annoiata, per il coniuge tradito non avrebbe fatto differenza. Così un giorno il 61enne, stanco essere o solo sentirsi preso in giro, organizza la trappola. In macchina, accompagnato dal figlio e dall'amico, si sarebbe presentato al parcheggio della scuola e lì avrebbe atteso pazientemente che il rivale in amore finisse di lavorare e uscisse. Quando il 55enne fa per salire nell'auto P.C. si sarebbe avvicinato e avrebbe cominciato a prenderlo a male parole. Lo scambio di opinioni e insulti sarebbe andato avanti per qualche minuto fino a quando il "fedigrafo", evidentemente intimorito, avrebbe deciso di afferrare un coltellino che teneva dentro alla vettura.

La reazione dei tre a quel punto sarebbe diventa furiosa: lo avrebbero preso per il bavero della giacca e colpito a ripetizione con delle sberle, che poi sono diventate dei veri e propri "ganci" diretti al viso e al corpo, facendolo cadere a terra. Poi, come se nulla fosse si sarebbero allontanati con tutta calma. Il 55enne vittima della vendetta "per amore" sarebbe rimasto dolorante accasciato sull'asfalto, soccorso da alcuni condomini che, dalla loro terrazza, avrebbero assistito a tutta la scena. Alla fine l'uomo ha rimediato alcune fratture alle costole sinistre e la frattura composta della mandibola, che gli ha provocato anche una invalidità permanente pari all'otto per cento. La prognosi invece è stata di 44 giorni.