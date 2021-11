Strafatto di cocaina e senza patente travolge con l'auto una donna incinta

Stordito dalla cocaina ha perso il controllo della sua auto, una Renault Clio, ed è uscito di strada, finendo contro la pensilina della fermata dell'autobus e travolgendo una 28enne di origini nigeriane, incinta, ora ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita ma con il concreto rischio di perdere il suo bambino. L'episodio è avvenuto giovedì, alle 18.35 circa, a Parè di Conegliano, lungo via Einaudi. Il responsabile dell'incidente è un 41enne albanese, residente a Vittorio Veneto che è stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, fuga da incidente stradale, lesioni gravissime e guida senza patente. Lo straniero infatti era al volante senza licenza di guida: gli era stata ritirata e sospesa lo scorso anno dai carabinieri di Conegliano per un incidente che causò il ferimento di un altro automobilista e in cui risultò positivo all'alcooltest.

Il 41enne, fuggito dopo aver investito la 28enne, è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale di Conegliano, coordinati dal comandante Claudio Mallamace, mentre si aggirava a piedi nella zona di Susegana: poco prima aveva lasciato l'auto incidentata da un carrozziere della zona. L'uomo, negativo all'alcooltest, era in stato confusionale e non si reggeva in piedi; accompagnato in ospedale a Conegliano (in cui è stato a lungo piantonato), è emersa la positività alla cocaina. Del caso è stata informata la Procura di Treviso. La 28enne ha riportato lesioni ad un ginocchio (che dovrebbe costringerla ad un delicato intervento chirurgico) e alla testa, con una prognosi valutata in trenta giorni. Nelle prossime ore un esame ginecologico accerterà le condizioni del piccolo che porta in grembo.