Finisce con l’auto elettrica in piscina, intervengono i vigili del fuoco

Stava manovrando nel cortile di casa un'auto elettrica, una Bmw, e il mezzo fuori controllo (per motivi ad ora ignori) è finito nella piscina adiacente all'abitazione. Il singolare e sfortunato episodio è avvenuto alle 9.30 di oggi, lunedì 23 ottobre, a Conegliano in via Asiago. Protagonista una giovane automobilista che è fortunatamente riuscita a mettersi in salvo e a dare l'allarme. Intervenuti per il recupero del mezzo i vigili del fuoco del distaccamento coneglianese. Il veicolo elettrico ha riportato danni ingenti.