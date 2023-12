Beccato alla guida senza patente, con l'assicurazione scaduta e in possesso di una pistola giocattolo: denunciato

Ha alle spalle varie truffe e alcune insolvenze fraudolente. Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, nel corso di controlli di Polizia svolti a Conegliano, è stato pizzicato alla guida della sua Audi con l'assicurazione del veicolo scaduta e privo di patente. Ma soprattutto gli è stata trovata una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, e alcuni proiettii. L'uomo, un padovano di 59anni, è stato denunciato per porto abusivo d'arma. Inoltre gli sono state inflitte le sanzioni amministrative per non avere l'assicurazione e per l'assenza di patente, tra cui il sequestro del veicolo, un'Audi.

Secondo i primi accertamenti il padovano si sarebbe finto un agente di pubblica sicurezza. Aveva ricevuto un foglio di via da Conegliano della durata di tre anni. L'uomo avrebbe risieduto in vari bed and breakfast della zona; nell'ultima stanza presa in affitto, sottoposta a perquisizione, sono stati ritrovati altri proiettili.