Titolare del bar senza mascherina e troppi clienti: locale chiuso per cinque giorni

Nell’ambito dei controlli coordinati disposti dal Questore della provincia di Treviso, Vito Montaruli, nell'ultimo fine settimana il commissariato di Conegliano, con i carabinieri di Conegliano, della Guardia di Finanza di Conegliano e della polizia locale, hanno effettuato un servizio di ordine pubblico per far rispettare le prescrizioni sulla vigente normativa Covid-19. I controlli si sono concentrati particolarmente in questo centro cittadino e nei luoghi più interessati dalla movida.

Le forze dell'ordine hanno constatato il mancato rispetto delle normative Covid sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei dispostivi protezione (mascherine) in un negozio di vicinato immediatamente a ridosso del centro cittadino. I controlli estesi al centro storico hanno poi evidenziato in un locale pubblico già segnalato per il comportamento della sua clientela, il mancato rispetto delle regole relativamente al numero di persone sedute ai tavoli ed il mancato uso della mascherina da parte del titolare impegnato al servizio dietro il bancone. All’esito del controllo e dopo le contestazioni del caso è stata disposta in via provvisoria la chiusura temporanea per 5 giorni del locale.