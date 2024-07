Fermato alla guida di una Bmw: non aveva la patente e un foglio di via

Nonostante a suo carico pendesse un foglio di via da Conegliano per ben quattro anni, provvedimento emesso dalla Questura di Treviso, qualche giorno fa è stato pizzicato durante un controllo stradale eseguito dagli agenti delle volanti del Commissariato. Protagonista dell'episodio un 33enne marocchino, residente a Sernaglia della Battaglia. L'uomo era al volante di una Bmw, pur senza aver mai avuto la patente di guida, in compagnia di un connazionale, anche lui con precedenti penali alle spalle come il guidatore. L'alt è scattato in via Einaudi, nella zona di Parè: non era neppure la prima volta che il 33enne veniva sorpreso a guidare senza patente e oltre ad una nuova denuncia è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo che è stato prelevato ad un racco-attrezzi. Il foglio di via da Conegliano è dovuto ad un episodio che era avvenuto a maggio: il 33enne, completamente ubriaco, aveva ostacolato un controllo al Biscione, tentando di non farsi identificare, mentre erano in corso alcuni accertamenti delle forze di polizia per un'aggressione. Continuano intanto le indagini sui furti avvenuti qualche giorno fa al villaggio del Conegliano beach di via Carducci: un 18enne di origini marocchine ma nato a Verona era stato bloccato dopo aver rubato alcuni spiccioli (5 euro circa) alla casetta del bar Martini. Nei suoi confronti dovrebbe scattare nei prossimi giorni il foglio di via da Conegliano. Non si esclude che il giovane possa essere stato il responsabile di altri colpi avvenuti nella zona.