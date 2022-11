Arriva la polizia, parrucchiere si barrica nel negozio e getta via l'hashish

Quando ha visto gli agenti del Commissariato di Conegliano che si stavano accingendo ad entrare nel centro estetico in cui lavorava, accompagnati dall'unità cinofile, non ci ha pensato su neppure un istante: si è barricato all'interno ed è corso a gettare nel water e da una finestra l'hashish che aveva con sè. Questo gesto maldestro non ha salvato un parrucchiere marocchino di 46 anni dalle manette. L'episodio è avvenuto ieri, 18 novembre. Lo straniero, fiinito nella rete dei controlli svolti dai poliziotti del Commissariato con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila di Padova, ha cercato di liberarsi di due pezzi di hashish per circa 120 grammi. Dopo una perquisizione domiciliari sono state trovate altre dosi di stupefacente.

Qualche giorno fa, nel pomeriggio, una volante ha inoltre sottoposto a controllo davanti alla stazione un uomo di circa 40 anni, residente a Motta di Livenza e conosciuto nell'ambiente delle discoteche. L'uomo è stato trovato in possesso di una pastiglia di ecstasy e di un coltello a farfalle con lama di 9 centimetri. Per questo è stato denunciato.

E’ stata infine eseguito dai poliziotti del Commissariato l’arresto di Mauro Businarolo, 53enne nato in Svizzera, già agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, a seguito di sentenza definitiva ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste. Businarolo deve scontare 9 anni di reclusione di pena residua per gravi reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. Il 53enne, nell'aprile 2019, tentò di uccidere un carabiniere, aggredito dal malvivente nella sua abitazione di Socchieve, nella zona di Tolmezzo. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Santa Bona.