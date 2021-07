Sicurezza, arrivano tre nuovi agenti di polizia a Conegliano

Il Commissariato di polizia a Conegliano sarà potenziato grazie all’assegnazione di tre nuovi agenti, due dei quali inviati dal dipartimento di polizia di stato ed uno trasferito con provvedimento del Questore di Treviso.

Due agenti saranno assegnati all’Ufficio controllo del territorio, contribuendo in questo modo a maggiori controlli in città. Un tema, quello della sicurezza, già al centro della corsa alle prossime elezioni comunali nelle quali verrà eletto il nuovo sindaco di Conegliano. Negli ultimi mesi gli episodi di violenza e degrado in città si sono moltiplicati: dal regolamento di conti in Piazza Cima fino ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, Il Questore di Treviso ha voluto augurare buon lavoro a tutti i nuovi assegnati.