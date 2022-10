Poliziotti feriti a Conegliano: «Quando finirà la spirale di violenza?»

«Quando finirà la spirale di violenza che quotidianamente e sull’intero territorio coinvolge i tanti colleghi chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini nelle nostre città? E quando lo stato deciderà di uscire dalla situazione di ambiguità in cui si barcamena per abbracciare una auspicata quanto ormai indifferibile cultura della legalità? A queste domande nessuno pare voler fornire una qualche seria risposta e ciò nonostante ogni giorno le cronache testimoniano la situazione di degrado sociale che coinvolge in termini di morti e feriti troppi poliziotti». Queste le parole del segretario regionale generale Fsp del Veneto Maurizio Ferrara che prosegue: «Non si sottraggono purtroppo a tale logica neppure le nostre provincie ove troppo spesso assistiamo a situazioni di inaccettabile ribellione ad ogni regola a discapito della sicurezza di tutti».

A tal proposito e’ di martedì la notizia che altri due colleghi questa volta a Conegliano in provincia di Treviso durante un normale controllo in strada venivano minacciati con una bottiglia di vetro rotta da un cittadino africano che successivamente accompagnato in Commissariato si è scagliato violentemente su di loro mandandoli entrambi in ospedale. La segreteria Fsp del Veneto esprime la propria vicinanza e gli auguri di pronta guarigione agli involontari protagonisti di questo ulteriore deprecabile gesto di violenza ed insiste come fa da anni, quanto purtroppo inutilmente, affinché alle forze dell’ordine che proteggono la sicurezza di tutti vengano accordate maggiori garanzie e tutele. «La sicurezza a parole e’ sempre in cima alle priorità dei governi che fino ad oggi ci hanno amministrato salvo finire puntualmente e sempre nel dimenticatoio da parte tutti» conclude Maurizio Ferrara segretario generale Fsp Veneto.