Terribile scontro tra suv e moto, 14enne ricoverato in prognosi riservata

Un 14enne si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Conegliano, nella serata di ieri, domenica 17 marzo, tra via Verdi e l'incrocio con via Rossini. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto, una Beta pr racing, e si è schiantato contro una Toyota Chr hybrid guidata da un 34enne della zona. Il giovane centauro è stato sbalzato per una decine di metri, finendo rovinosamente sull'asfalto. L'automobilista, rimasto illeso, ha subito lanciato l'allarme al 118, tentando di prestare i primi soccorsi. Medico e infermieri del Suem, data la gravità della situazione, hanno subito trasportato il 14enne presso il nosocomio trevigiano, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. In via Verdi, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Conegliano.

In mattinata, poco dopo le 8, altro grave incidente, avvenuto a Ponzano Veneto tra via Volpago sud e via Gorizia. A scontrarsi un uomo in sella ad una motocicletta e un furgone. Ambulanza e automedica del Suem 118 sono intervenuti sul posto. Le condizioni del centauro sarebbero serie.