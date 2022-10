Rompe una bottiglia e minaccia i poliziotti, 30enne finisce in Tribunale

E' stato arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale: con un foglio di via da Conegliano è stato trovato, durante un controllo, mentre stazionava davanti a un bar e, alla vista dei poliziotti, ha rotto una bottiglia, minacciando i militari e colpendo una rappresentate delle forze dell'ordine, costringendola a rivolgersi al pronto soccorso dove è stata poi dimessa con una prognosi di circa dieci giorni. L'uomo, un 30enne gambiano, è comparso oggi, 5 ottobre, di fronte al giudice Alberto Fraccalvieri per l'udienza del processo per direttissima. Convalidato l'arresto è stato disposto che l'interrogatorio avvenga lunedì prossimo, 10 ottobre, quando l'imputato sarà forse in condizioni di rispondere, dato che oggi si trovava in grave stato si alterazione psicologica.

L'immigrato, cui è stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere, è un senza fissa dimora che ha alle spalle numerosi precedenti sempre per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si sospetta però che sia anche l'autore di una tentata rapina, avvenuta lo scorso 5 settembre in un'agenzia di scommesse di piazza IV Novembre, a Conegliano, dove, intorno alle 19, avrebbe fatto irruzione armato di coltello per convincere il cassiere (che è stato anche picchiato) a consegnare il denaro che aveva in cassa.