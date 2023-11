Malmena infermiera al pronto soccorso, perizia psichiatrica per un 24enne

Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica il 24enne di Azzano Decimo che nella notte tra il 2 ed il 3 novembre scorsi aveva preso a pugni un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano e che per quell'aggressione è stato arrestato dai carabinieri. E' quanto deciso nella mattinata di oggi, 29 novembre, dal gip del tribunale di Treviso su richiesta della Procura, nel corso del processo per direttissima che è stato aggiornato al 5 febbraio 2024. La perizia sarà eseguita dal dottor Alberto Kirn il prossimo 6 dicembre, alle 15, all'interno della casa circondariale di Pordenone dove il 24enne si trova rinchiuso da alcuni giorni. Il temperamento molto aggressivo, unito a problemi di tossicodipendenza e pregressi problemi psichici da parte del giovane (difeso dell'avvocato Alessandro Magaraci) ha spinto il giudice a far svolgere questa perizia. Dopo l'episodio di Conegliano erano seguiti altri due fatti molto preoccupanti di cui il giovane si è reso protagonista: una donna aggredita per strada, a Mestre (con conseguente denuncia per lesioni aggravate), e un'incursione in casa dei genitori a Zoppola, durante la quale si è barricato in casa, costringendo la madre, terrorizzata, ad allontanarsi (in passato era stata minacciata dal figlio anche con l'utilizzo di un coltello). Per quest'ultimo episodio il 24enne è stato denunciato per violazione di domicilio da parte dei genitori che si sono a più riprese rivolti ai servizi sociali del Comune, senza però esito. Per questo motivo il giovane si trova attualmente in carcere, in attesa di quanto disporrà il giudice, una volta esaminato l'esito della perizia.