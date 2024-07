Nasce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail: 51 km nel Cammino delle Colline Unesco

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival si completa. L’edizione 2024 infatti oltre alle manifestazioni di domenica 1 dicembre sui 42, 21 e 10 chilometri sarà arricchita, sabato 30 novembre, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail, 51 chilometri con dislivello positivo di 2.265 metri lungo il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, percorso ideato da Giovanni Carraro per l’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La nuova proposta nasce dalla collaborazione con l’Associazione che tutela il Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” con gli obiettivi di ampliare l’offerta dell’evento, coinvolgendo gli appassionati del trail, e di promuovere a livello turistico-sportivo proprio il Cammino. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival, infatti, da anni richiama importanti presenze dall’estero oltre che da tutto il territorio italiano. A partire dall’anno scorso, grazie anche all’introduzione della maratona di 42Km, si è intensificato il fenomeno di gruppi di runner e camminatori che approfittano dell’evento per soggiornare nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO e gustarsi aspetti sportivi, paesaggistici, architettonici, culturali e, ovviamente, enogastronomici.

Un evento, il trail, che si inserisce nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival che lo scorso anno, ha richiamato oltre 3500 partecipanti. Per l’edizione 2024 ad oggi hanno già prenotato il loro pettorale oltre 870 appassionati e di questi più di 450 sono stranieri, provenienti da 33 Paesi, non solo europei. Attualmente dunque oltre la metà (52%) di chi ha già prenotato il pettorale è straniero. Quattordici invece le regioni rappresentate, per una presenza extra Veneto di circa il 53 % (da Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Toscana si stanno già organizzando con i pullman per questo viaggio sportivo-turistico). Un incremento di iscritti nello stesso periodo del 2023 è di ben il 74%, segnale più che positivo e che conferma in pieno la nuova formula dell’evento.

«Questa prima edizione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail, non solo amplia l’offerta sportiva del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival, ma valorizza il nostro territorio in modo innovativo e sostenibile – commenta Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene -. Sul Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il percorso di 51 chilometri che attraversa il cuore delle colline e che ha già registrato oltre 3500 camminatori provenienti da 35 Paesi da tutto il mondo, i partecipanti potranno immergersi in paesaggi mozzafiato, scoprendo le meraviglie naturali e culturali che rendono unico il nostro Sito. Il trail andrà ad arricchire il Festival, che lo scorso anno ha richiamato oltre 3500 partecipanti e che per questa edizione ha già registrato oltre 870 prenotazioni provenienti da diversi Paesi anche extra europei. Questo nuovo Ultra trail va quindi ad aggiungersi ad un format già consolidato, contribuendo alla crescita del turismo sportivo e sostenibile nella nostra area».

«La manifestazione, con l'aggiunta del 1° Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail, diventa un vero e proprio "Running Festival", offrendo agli appassionati percorsi per tutti i gusti: la passeggiata ludico motoria, la mezza maratona, la maratona e l'Ultra Trail - afferma Francesco Sartori, presidente di ASD Tri Veneto Run –. Questa nuova proposta attraverserà un territorio che presenta elementi di unicità geomorfologica, un paesaggio agrario caratterizzato da un'alternanza di piccoli appezzamenti ed elementi boschivi frutto del lavoro di centinaia di viticoltori, le rocche, i castelli, le pievi e le abbazie. È questo che si è proposta sin dall'inizio questa manifestazione: coniugare gli aspetti sportivi con quelli turistici. Far correre e camminare le persone in contesti di rara bellezza, fa bene allo spirito e agli occhi di chi partecipa ed è anche un volano per la promozione turistica del territorio. Tutti coloro che vengono a Vidor, restano affascinati dalla bellezza dei paesaggi e dal suggestivo passaggio dentro le cantine».