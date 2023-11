Malore fatale nel bosco, anziano fungaiolo trovato morto

In tasca non aveva portafogli e telefono ma con sè un cesto per la raccolta dei funghi. E' stato stroncato certamente da un malore improvviso l'anziano trovato cadavere nella prima mattinata di oggi, 9 novembre, a Conegliano in via Costa Alta. Il corpo si trovava all'interno di un bosco. A lanciare l'allarme è stato un passante ma i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvarlo. In via Costa Alta sono intervenute le volanti del Commissariato di Conegliano che hanno svolto gli accertamenti del caso e disposto la rimozione della salma, trasportata presso l'obitorio dell'ospedale coneglianese.