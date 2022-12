Ragazza aggredita da due giovani nel centro di Conegliano, salvata dai passanti

Misteriosa aggressione ieri mattina, venerdì 2 dicembre, nel centro di Conegliano, giornata di mercato e perciò con un grande afflusso di cittadini. Una ragazza minorenne è stata aggredita e malmenata a calci e pugni (un accanimento feroce anche qualche lei si trovava a terra) da altri due giovani che sono stati costretti alla fuga dalla reazione di alcuni passanti, intervenuti in sua difesa. A raccontare l'episodio è stato ieri il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Maurizio Tondato.

«Aggredita una ragazza in città» ha scritto sul suo profilo Facebook «Purtroppo questa mattina due dicembre ore 10,15 in Piazza Quattro Novembre è stata pestata da due giovani una ragazza che una volta caduta a terra ha ricevuto anche dei calci. La fortuna per questa giovane è che sono intervenuti dei cittadini in sua difesa. Oltre a condannare questo atto di estrema gravità avvenuto in pieno centro cittadino ringrazio di cuore quei cittadini che sono intervenuti in difesa della giovane dimostrando uno spiccato senso civico».

Per ora non è stata presentata denuncia ne' al Commissariato, ne' ai carabinieri. Inoltre le telecamere di videosorveglianza non avrebbero immortalato la scena, avvenuta sotto lo sguardo di diversi passanti, alcuni dei quali protagonisti di un gesto di grande senso civico.