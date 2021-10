Entra in casa di un'anziana e la spinge a terra per rubarle la collana

E' entrato nell'abitazione di un'anziana e l'ha spintonata a terra, per rubarle la collana che portava al collo. La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.30 circa, a Conegliano, in una zona vicina al centro. Ad agire un bandito che ha agito a volto scoperto ed è entrato all'interno di un'abitazione, una bifamiliare di un'anziana forse approfittando di una porta di casa lasciata inavvertitamente aperta. Per sottrarre alla residente, una donna di 94 anni, la collana che aveva al collo il malvivente ha scaraventato a terra la donna, che fortunatamente non ha riportato lesioni ma un forte spavento. Il rapinatore, prima di fuggire, ha chiuso a chiave la vittima all'interno della cucina dell' abitazione. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Conegliano per svolgere un sopralluogo e i primi accertamenti. Indagini sono in corso per identificare il rapinatore.