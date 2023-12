Rapina una donna in bici e con il suo bancomat fa acquisti in farmacia e al market

Ha rapinato una donna di 68 anni, per strada, nel centro di Conegliano, e con il bancomat della vittima ha fatto spese in farmacia e al market. L'episodio è avvenuto lo scorso 16 ottobre nei giorni scorsi i carabinieri di Conegliano, al termine di un'indagine portata avanti dalla Procura, hanno identificato e denunciato una 38enne italiana, già ben conosciuta dalle forze dell'ordine. La vittima aveva raccontato ai militari dell’Arma che mentre stava percorrendo in bicicletta la via Spellanzon, all’altezza del parco pubblico di via Brigata Bisagno era stata spinta violentemente a terra da una donna che le aveva preso lo zaino, dileguandosi a piedi. La malcapitata, ancor prima di recarsi in ospedale per curare una ferita alla gamba ancora sanguinante a causa della rovinosa caduta, si è presentata infatti presso la caserma dell’Arma per raccontare l’accaduto. Nel frattempo, una cittadina ha riportato ai carabinieri lo zaino, privo di portafoglio contenente denaro contante, carte di credito e cellulare che immediatamente la vittima riconosceva come proprio. La donna ha riportato lesioni fortunatamente lievi, solo per alcuni giorni di prognosi a seguito dell’aggressione, mentre le indagini dei carabinieri immediatamente avviate hanno permesso di risalire all’utilizzo indebito della tessera bancomat della vittima, subito dopo la rapina, per effettuare acquisti in una farmacia e in un supermercato della “città del Cima”.

I sospetti degli inquirenti si sono indirizzati presto, grazie anche al fondamentale supporto fornito dalla vittima ed ai riscontri forniti dalle riprese di sistemi di videosorveglianza, sulla 38enne. Le prove raccolte, puntualmente recepite dall’Autorità Giudiziaria, hanno permesso di emettere a carico dell’indagata un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, per i reati di rapina aggravata, lesioni ed indebito utilizzo di carta di credito, grazie al quale, nelle ore scorse, la donna è stata rintracciata dai militari dell’Arma coneglianesi e sottoposta agli arresti domiciliari.