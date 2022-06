Gestore di un locale minacciato e rapinato, arrestati gli autori del colpo

Un uomo e una donna di 34 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati dagli investigatori del Commissariato di Conegliano per una rapina avvenuta a metà maggio nel centro della città del Cima, in via XX settembre. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Treviso che ha chiesto e ottenuto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso l'emissione nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli investigatori hanno rintracciato la coppia, già destinataria di foglio di via da Conegliano da parte del Questore di Treviso, in una casa abbandonata a Vittorio Veneto, dove avevano trovato rifugio.

I fatti risalgono a metà maggio, a tarda notte, quando i due malviventi, travisati, hanno atteso vicino ad una farmacia il gestore di un locale, che aveva appena chiuso l’esercizio, per poi aggredirlo mentre saliva in auto. La donna gli aveva puntato al torace una forbice, mentre il complice lo minacciava di avere una pistola; gli avevano poi bucato una gomma dell’autovettura, fuggendo con parte dell’incasso. L’attività investigativa del Commissariato ha permesso di individuare i presunti colpevoli grazie ad un’accurata analisi delle telecamere di videosorveglianza comunali e di esercizi pubblici di varie zone della città. L'uomo e la donna sono stati accompagnati presso le case circondariali di Vicenza e Venezia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.