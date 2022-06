Aggredito e rapinato con una bottiglia rotta, indagano i carabinieri

E' stato minacciato e aggredito da un ignoto malvivente che teneva in mano una bottiglia in vetro rotta ed è stato così costretto a consegnare il suo telefono cellulare e un paio di gioielli che aveva addosso. La rapina è avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 19 giugno, nei pressi del "Safari club" di via Manin, a Conegliano. A restarne vittima un operaio 24enne di origini senegalesi che si è subito rivolto ai carabinieri. Dopo il colpo, il malvivente si è dileguato a piedi per le strade della zona. La vittima dell'aggressione è stato successivamente visitato da sanitari dell'ospedale di Conegliano che hanno refertato una decina di giorni di prognosi per le lesioni patite. Le prime ricerche delle pattuglie di carabinieri intervenute sul posto hanno dato esito negativo. Saranno visionate le telecamere presenti nella zona.