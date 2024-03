Doppia rapina a Conegliano, bandito si nascondeva tra i clochard

A febbraio aveva messo a segno due rapine, entrambe ai danni di un cittadino italiano, a cui erano state causate lesioni personali e il danneggiamento degli occhiali. Ieri, con un'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari di Treviso, gli agenti del Commissariato di Conegliano lo hanno rintracciato in un edificio disabitato in via Battisti, abituale ritrovo di senza fissa dimora, dove alloggiava da qualche tempo. A finire in carcere un 40enne di origini marocchine, finito al centro di un'indagine portata avanti dalla polizia e dal dirigente del Commissariato coneglianese, Vincenzo Zonno.

La vittima delle due rapine, che conosceva bene il 40enne, era finito nel mirino più volte nel mese di febbraio: in un frangente era stato raggiunto in via Colombi dal cittadino marocchino, che lo aveva scaraventato a terra, impossessandosi delle due scarpe di marca e minacciandolo di morte. Ad un successivo incontro era stato poi colpito con un pugno, che gli aveva procurato un ematoma e la rottura degli occhiali. In un ulteriore episodio, il 40enne ha strappato al malcapitato le borse della spesa nei pressi di un supermercato, spaccando una bottiglia di vetro e impugnandola per minacciare la vittima, gettata a terra e costretta a consegnare il proprio giubbotto.

L’uomo, all’alba di ieri, 11 marzo, è stato rintracciato dai poliziotti e successivamente condotto presso il carcere si Santa Bona a Treviso a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione dei reati. A suo carico è stato notificato anche un provvedimento di Foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano per 3 anni emesso dal Questore di Treviso per altri episodi che lo avevano visto coinvolto in città.