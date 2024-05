Ricattato dopo aver mandato foto intime su Tinder, scatta la denuncia

E' stato contattato su Tinder da una sedicente ragazza, almeno così compariva in foto, che si è mostrata fin da subito molto "disponibile", lo ha sedotto e invitato ad inviare delle sue foto molto intime, dopo averne ricevute a sua volta. Quegli scatti hot sono diventati l'arma di ricatto con cui un 24enne coneglianese è stato vittima di sextorsion, un'estorsione a sfondo sessuale da parte di una donna. La giovane (anche se non è possibile escludere che dietro le sue fattezze si nascondesse un uomo) ha chiesto al giovane una somma di 500 euro per non divulgare su tutti i social gli scatti hot. Fortunatamente il ragazzo non ha ceduto all'estorsione e si è rivolto al Commissariato di Conegliano per denunciare l'episodio. Il 24enne, fingendo di accettare il ricatto, ha pure richiesto l'Iban a cui avrebbe dovuto versare il denaro: è probabilmente questo l'unico metodo con cui gli inquirenti potrebbero risalire a chi ha architettato l'estorsione anche se è molto probabile che il conto sia riconducibile ad un istituto bancario estero.