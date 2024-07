Ubriaco al bar aggredisce clienti e carabinieri: condannato, va ai domiciliari

Un anno di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari in base ad un'ordinanza emessa dalla corte d'appello di Venezia. E' la pena a cui è stato condannato e che da ieri, 18 luglio, ha iniziato ad espiare un operaio 25enne che, nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2020, si è reso protagonista di un grave episodio di violenza avvenuto all'esterno di un bar di via Garibaldi di Conegliano. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e oltraggio: quella notte, completamente ubriaco, il 25enne si è scagliato prendendo a pugni al volto due persone e i carabinieri intervenuti per calmare i suoi bollenti spiriti. In quel periodo, seguente al lockdown, furono frequenti gli interventi delle forze dell'ordine per intemperanze di questo tipo, con gli avventori dei locali che alzavano un pò troppo il gomito. Il 25enne, durante le fasi della cattura, ha danneggiato anche l'auto di servizio dei militari, a cui ha rotto uno specchietto. I militari intervenuti hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi.