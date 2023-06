Spedizione punitiva con mazze e cinghiate in piazza Cima: chiuse le indagini per 11 giovani

E' stato notificato a undici cittadini kosovari, tutti muratori tra i 23 e i 22 anni, residenti a Treviso e dintorni, l'avviso di conclusione indagine per la spedizione punitiva avvenuta il 2 maggio 2023 quando il gruppo di balcanici aggredi a colpi di mazze, cinghie e tondini di ferro, tre giovani macedoni che si trovavano seduti ad un tavolino di piazza Cima, nel cuore del centro storico di Conegliano. L'indagine, coordinata dalla Procura di Treviso con il pubblico ministero Mara Giovanna De Dona', è stata condotta dagli investigatori del Commissariato, guidati dal dirigente Vincenzo Zonno. L'episodio ebbe grande eco e scatenò polemiche infuocate sulla sicurezza. I responsabili dell'aggressione potrebbero ora finire a giudizio per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento e porto di armi. Quella che apparve fin da subito come una sorta di "spedizione punitiva" sarebbe stata pianificata da uno dei giovani kosovari che doveva vendicare il fatto che una sua ex ragazza si fosse avvicinata ad uno dei macedoni. Le telecamere del centro di Conegliano immortalarono il commando di kosovari mentre si radunavano nella zona della stazione ferroviaria per poi armarsi con mazze e tondini presi da alcuni borsoni preparati per l'occasione. Gli aggressori, con il volto travisato da mascherine anti-Covid, sono stati identificati grazie ad un minuzioso lavoro svolto analizzando le telecamere di videosorveglianza oltre ad alcuni video, registrati con gli smartphone dai presenti, che divennero virali. Dopo la "spedizione punitiva" gli agenti del Commissariato sono riusciti ad individuare e denunciare gli undici protagonisti dell'episodio (i due principali protagonisti già nei giorni successivi): nel corso di alcune perquisizioni svolte nei mesi successivi sono stati sequestrati anche capi d'abbigliamento, tra cui alcune tute con marchio Adidas indossate da alcuni degli stranieri in occasione del pestaggio.