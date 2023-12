La famiglia, il lavoro e l'amore per la danza: lutto per la morte di Barbara

E' stata sorpresa da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che non le ha lasciato scampo. Lutto per le comunità di Conegliano e San Vendemiano per l'improvvisa scomparsa di Barbara Perin, 51enne che viveva con la famiglia nella città del Cima ma era molto conosciuta anche nel Comune attiguo per la sua passione per la danza. La donna collaborava infatti per la società dilettantistica Royal Ginnastica che ha annunciato sul proprio profilo Facebook la sospensione delle attività per una settima, in segno di lutto. La 51enne lavorava in un bar-trattoria della zona ed era ovviamente legatissima alla sua famiglia, in particolare ai genitori e alla suocera che assisteva con affetto. Barbara Perin lascia il marito Sandro, i figli Nicola e Alice, le sorelle Maura e Tiziana, i genitori Giovanni e Dolores, la suocera Angela, i cognati, i nipoti, i parenti e tanti amici. “Siamo sicuri che tra le stelle più belle ci sei anche tu”: questa la scritta che la famiglia della 51enne ha voluto per l'epigrafe. L'ultimo saluto è stato fissato per sabato 9 dicembre e si terrà alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Campolongo, dove domani, venerdì 8 dicembre alle 20, verrà recitato il Santo Rosario. Il feretro sarà poi tumulato nel cimitero di Barbisano.