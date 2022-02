"Giustizia per Sara e Jessica": una fiaccolata per ricordare le due cugine

"Giustizia per Sara e Jessica": così recita uno striscione affisso in queste ore sul ponte del Monticano in via Istria a Conegliano. Cresce l'indignazione della cittadinanza e non solo nei confronti della decisione del gip del tribunale di Pordenone che ieri, 3 febbraio, ha deciso per la scarcerazione dell'imprenditore di origini bulgare Dimitre Traykov, 61 anni, l'uomo che domenica scorsa ha causato l'incidente in cui hanno perso la vita Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, di 26 e 20 anni. Le amiche stanno organizzando una fiaccolata che si svolgerà nei prossimi giorni (probabilmente domenica prossima) ed è stata inoltre avviata una raccolta benefica a favore delle due figliolette (raccolti finora circa mille euro) di Sara e del compagno Devis, ora chiamato ad occuparsene. Sempre oggi il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, si è recato in visita a casa Rizzotto, in via Vital, dove erano presenti anche i parenti di Jessica Fragasso, in particolare il padre Alain che ha annunciato che gli organi della figlia sono stati donati. Dopo il funerale, da svolgersi probabilmente alla fine della prossima settimana (sarà congiunto tra le due cugine), la 20enne sarà cremata.