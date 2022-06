Schianto mortale in A28, accettata l'offerta risarcitoria dell'investitore

La famiglia di Sara Rizzotto ha deciso di accettare i 70 mila euro che Dimitre Traykov, responsabile del tamponamento mortale in A28, costato la vita alla 26enne di Conegliano e alla cugina, Jessica Fragasso, 20enne di Mareno di Piave, destinerà alla figlie della Rizzotto come forma di risarcimento "autonoma" .

Finisce così la telenovela della somma, che è aggiuntiva rispetto a quella che sarà pagate alle famiglie dall'assicurazione, che l'imprenditore bulgaro 61enne aveva messo sul piatto e poi ritirato.

Il 24 maggio scorso, di fronte al gup friulano Monica Biasutti, Trykov aveva inoltrato una seconda istanza di patteggiamento (la prima era stata rifiutata) a 5 anni, contro i 4 anni e 8 mesi della precedente. Il Procuratore della Repubblica di Pordenone aveva messo come condizione anche solo per prendere in esame la richiesta il fatto che i soldi promessi venissero effettivamente versati. Il 61enne, che è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza (era stato trovato positivo all’alcol con 1,23 grammi per litro) e dalla fuga dopo l’incidente, si era però tirato indietro.

Il tragico tamponamento era accaduto tra Villotta e Azzano Decimo. Traykov avrebbe tamponato la Fiat Panda a bordo della quale si trovavano le due giovani e le figlie di Sara, di due anni e nove mesi, che fortunatamente non hanno riportato lesioni tali da essere in pericolo di vita. Il bulgaro era in autostrada per provare un furgone, ma la velocità elevata del mezzo e il tasso alcolemico dell'uomo avrebbero causato l'incidente. Il 61enne, dopo il sinistro, avrebbe abbandonato il furgone e si sarebbe dato alla fuga in mezzo ai campi. L’imprenditore è finito in manette nella sua abitazione a Pordenone ad opera degli agenti della Polstrada.