Scippi e rapine a Conegliano, arrestato grazie alle telecamere del centro

Incastrato dalle telecamere del centro storico di Treviso e da alcune testimonianze. Il cerchio si è stretto negli ultimi giorni nei confronti dell'autore dello scippo messo a segno lo scorso 9 agosto nel centro di Conegliano, in via Tiepolo. Ieri, 25 agosto, gli investigatori del Commissariato di Conegliano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a stretto giro dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso nei confronti di un cittadino senegalese residente a Conegliano.

Il giovane africano, come detto, è al momento accusato dello scippo commesso ai danni di un residente di via Tiepolo il 9 agosto scorso: sono stati riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza e la notevole pericolosità sociale dell’uomo ma non si esclude che allo straniero possano essere addebitati altri gravi episodi che si sono registrati negli ultimi mesi.

Le indagini, ancora in corso, hanno visto un’accurata analisi delle telecamere di videosorveglianza comunali e di esercizi pubblici di varie zone della città del Cima. Rintracciato l’uomo, già pregiudicato e destinatario di avviso orale da parte del Questore di Treviso, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato varie perquisizioni presso i luoghi dove aveva trovato rifugio. L’arrestato, dopo il fotosegnalamento e gli atti di rito, è stato condotto presso il carcere di Santa Bona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.