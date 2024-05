Entra in negozio e ruba 400 euro di profumi: 24enne arrestato

Due arresti in poche ore da parte dei carabinieri in provincia di Treviso: il più eclatante è avvenuto in via Colombo a Conegliano, dove il personale della profumeria Sephora ha dato l'allarme ai militari dell'Arma per un 24enne di origini marocchine, che aveva provato a superare le barriere anti-taccheggio dopo aver rubato profumi per un valore complessivo di quasi 400 euro. Il giovane è stato fermato e arrestato dai carabinieri che hanno restituito la merce rubata alla profumeria.

A Castelfranco Veneto, invece, nella tarda serata di venerdì 3 maggio, un 37enne tunisino controllato in via Borgo Padova a Castelfranco Veneto è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina e di circa 500 euro in contanti nascosti nel cruscotto dell'auto. Non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, i due arrestati sono stati rimessi in libertà poco dopo.