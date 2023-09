Raffica di furti a donne anziane, 24enne finisce ai domiciliari

Tre furti nel breve arco di quattro giorni. E la vittime erano tutte delle donne anziane che sarebbero state scippate a Conegliano da un giovane 24enne del posto, pluripregiudicato, per ottenere i soldi che gli servivano per acquistare della droga. Il ragazzo, italiano, si trova ora agli arresti domiciliari ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il 24enne si sarebbe reso responsabile di scippi avvenuti tra il 9 e il 13 settembre. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 11,30 ai danni di una anziana di 71 anni che stava passeggiando in sella alla sua bicicletta quando è stata affiancata da un ragazzo anch’esso in bici che afferrava con mossa repentina la borsa riposta nel cestino anteriore e si dava alla fuga. L'11 settembre una donna 86enne alle 20,15 era stata derubata all'uscita dal supermercato Winner dopo aver fatto la spesa. Stava camminando lungo via Battisti quando il ragazzo ha afferrato la borsa contenente denaro ed effetti personali della vittima e si è dato alla fuga prima a piedi e poi in bicicletta. Infine nel pomeriggio del 13 settembre ha preso di mira una 77enne all'uscita da un negozio in via San Giuseppe. La donna era diretta al cimitero dove era attesa dal marito ma mentre la via pedonale il giovane si è aggrappato alla borsetta, riuscendo a strappargliela. Nell'aggressione la 77enne ha riportato lesioni al braccio e ad una mano giudicate guaribili in 20 giorni.

Grazie alle testimonianze raccolte ed alla minuziosa raccolta delle riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate, i Carabinieri coneglianesi sono riusciti in breve tempo a identificare il presunto autore. La bicicletta utilizzata per commettere i reati è stata rinvenuta e sequestrata presso l’abitazione dell’arrestato.