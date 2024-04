Sesso con due ragazzine di 13 anni, la Procura chiede 6 anni e 4 mesi

Sei anni e 4 mesi. Sono queste le richieste formulate oggi 23 aprile dalla Procura nei confronti dell'operaio 47enne di Conegliano, di origine cingalese, accusato accusato di violenza sessuale nei confronti di due ragazzine, che allora, i fatti sono del novembre del 2020, avevano soltanto 13 anni. La sentenza di primo grado (il processo si tiene con il rito abbreviato) è attesa il 16 maggio prossimo.

L'operaio (difeso dall'avvocato Enrico D'Orazione) avrebbe ospitato le due ragazzine (costituitesi come parte civile e assiste dagli avvocati Diego Melioni e Anna Pavan) dentro a casa sua, nell'hinterland di Conegliano, in un garage utilizzato come camera da letto quando i parenti lo venivano a trovare, e avrebbe avuto con loro dei rapporti sessuali, visto un film porno e invitato le giovani a consumare della marijuana.

Il cingalese - non appena era stato identificato - era finito agli arresti, decisione che era stata confermata dal Tribunale del Riesame che aveva però fatto cadere l'accusa originariamente formulata di sequestro di persona. Erano stati i familiari delle ragazze a sporgere la denuncia non vedendole tornare a casa per la notte. Ma le due 13enni, nel corso dell'incidente probatorio che si era svolto il 24 novembre del 2021, avevano raccontando di essersi presentate spontaneamente alla porta dell’uomo, conosciuto la notte di Halloween a una festa a casa sua. Il 45enne le avrebbe quindi ospitate in quella sorta di taverna senza farle salire in casa, dove c’erano il figlio e la zia, e in cambio dell’ospitalità avrebbe chiesto loro dei favori sessuali. Il difensore punta ad una riqualificazione del reato da violenza sessuale su minori di 14 anni in atti sessuali con minorenne.

L'immigrato aveva presentato anche una richiesta finalizzata ad accedere al percorso di "giustizia riparativa" ma la sua istanza è stata respinta dal gup Piera De Stefani. "La procedura - aveva motivato il giudice per l'udienza preliminare - non porterà alcun beneficio ai rapporti fra l'imputato e le sue vittime. In più la domanda è carente di motivazioni".