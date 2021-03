Tira giù i pantaloni e si tocca le parti intime, 35enne alla sbarra

Ubriaco si sarebbe tirato giù i calzoni dentro a un autobus della Mom, presenti alcuni minori tra cui delle giovani, toccandosi i genitali. Per questa ragione un senegalese di 35 anni, è finito a processo. Per lui l'imputazione è quella di molestie e ora rischia fino a sei mesi di detenzione.

I fatti sono accaduti a Conegliano nel febbraio del 2019, fase molto turbolenta della vita del 35enne, alle prese al tempo con gravi problemi di dipendenza dell'alcol. Era quello il periodo in cui il senegalese gironzolava per i supermercati della città chiedendo l'elemosina. Poi con il soldi recuperati si infilava in una bar per sbronzarsi, finendo inevitabilmente per dare fastidio agli altri avventori e ai proprietari del locale pubblico, che regolarmente chiamavano i carabinieri.

Il 19 dello stesso mese il 35enne sarebbe entrato in autobus e, giunto in prossimità di una fermata gremita di studenti, avrebbe cominciato a dare in escandescenze. Poi, notato che nel bus erano salite alcune ragazze, si sarebbe voltato e avrebbe abbassato i pantaloni e la biancheria, toccandosi ripetutamente nelle parti intime.

L'uomo, che nel frattempo non vive più a Conegliano e avrebbe chiuso con l'alcol, era stato inchiodato dall'incidente probatorio, in cui le giovani che avevano assistito al suo "show" lo avevano riconosciuto. Nel corso del processo verrà probabilmente disposto un esame teso a verificare la sua dipendenza dalla bottiglia quando sono avvenuti i fatti e quindi il suo disagio psichico.