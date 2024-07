Sorpresa a "toccare" il figlio di quattro anni, il processo va in Corte d'Assise

Sarebbe stata "scoperta" dall'allora compagno mentre abusava del figlioletto di 4 anni: seminuda sul divano avrebbe cercato di masturbarlo. La prova starebbe tutta in un video, ripreso con il cellulare dall'uomo, in cui si vedrebbe - di spalle - la donna intenta a praticare una masturbazione al piccolo. Così la 37enne, residente in un comune del coneglianese, era finita davanti ai giudici accusata di atti sessuali con minorenne. Oggi 18 luglio il colpo di scena: le aggravanti che pesano su di lei - il vincolo di parentela e il fatto che il bambino avesse meno di dieci anni - comportano una pena che può arrivare fino a 24 anni. Così il collegio giudicante si è dichiarato incompetente mandando il procedimento davanti alla Corte d'Assise. La prima udienza è prevista nel gennaio dell'anno prossimo.

Secondo i parenti la donna, cui è stato imposto il divieto di avvicinamento al piccolo mentre il Tribunale dei Minori affronta la questione riguardante l'affido, dal giorno della denuncia lei non sarebbe più la stessa. Sconvolta per le accuse che le rivolge l'ex convivente avrebbe sviluppato una forte dipendenza dagli alcolici e sarebbe stata più volte sull'orlo del suicidio. «Non ha fatto nulla - dicono i familiari - stava semplicemente giocando con il bambino. Era estate ed erano ambedue praticamente senza vestiti. Questa è un ritorsione dell'ex che vuole i figli per sé. Adesso però lei è una donna distrutta».

La vicenda risale all'estate del 2022. La vita familiare, già profondamente segnata dalla decisione della donna di separarsi, viene ulteriormente sconvolta quando una sera l'uomo sarebbe uscito qualche minuto per svuotare i bidoncini della spazzatura e al suo rientro avrebbe visto la ex che, sul divano del salotto di casa, sarebbe stata intenta a toccare il figlio. Scioccato e sconvolto il padre sarebbe salito in camera e, preso il cellulare, avrebbe ripreso la scena. Poi avrebbe strappato il bambino dalle braccia della madre e sarebbe corso a denunciarla.