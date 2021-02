Viola la sorveglianza speciale, 23enne arrestato

In passato era già finito molte volte nei guai, con denunce varie per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, minacce e rapina. Alla luce di questi precedenti la Divisione Anticrimine della Questura di Treviso, a fine gennaio, gli aveva notificato per la prima volta il provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno con divieto di ritorno a Conegliano, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Venezia su proposta del Questore. Per un 23enne senegalese residente a San Vendemiano, con varie condanne alle spalle, aver violato il provvedimento, è costato l'arresto. Al giovane era stato prescritto il divieto assoluto di recarsi a Conegliano (con divieto di allontanamento dalla propria dimora dalle ore 22 alle ore 7): puntualmente il 23enne è stato pizzicato dagli agenti.

Una pattuglia delle volanti di Conegliano ha inoltre sorpreso, nella giornata di ieri, un cittadino marocchino di 44 anni, proveniente da Susegana a bordo di autovettura in compagna di una ragazza italiana, in possesso di 5 involucri di “fumo”, nascosti nei pantaloni. A suo carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio e gli è stata sequestrata la somma provento di spaccio.