Spedizione punitiva in Piazza Cima, rinviati a giudizio in undici

Sono stati rinviati a giudizio, tutti accusati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto illegale di arma, gli 11 kosovari, tutti lavoratori impiegati nel settore edile, che il 2 maggio del 2021 in piazza Cima a Conegliano aggredirono a colpi di mazze, cinghie e tondini di ferro, tre giovani macedoni che si trovavano seduti ad un tavolino di un bar. Si tratta di del meranese Q.G, di 23 anni, del trevigiano A.V, anche lui 23enne, di I.B., veneziano di 24 anni, del maceratino M.B., di 23 anni, del trevigiano 24enne J.L., del veneziano A.B., di 23 anni, del coneglianese S.Z. di 23 anni, di G.K, 23enne di Vedelago, del trevigiano D.A., 22enne di Treviso, di F.B., 23enne di San Biagio di Callalta e di G.B., 25 enne di Silea. La prima udienza si svolgerà il 14 maggio del 2026. Le tre vittime si sono costituite come parti civili.

L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Mara Giovanna De Dona' era stata condotta dagli investigatori del commissariato di Polizia guidati dal dirigente Vincenzo Zonno. L'episodio ebbe grande eco e scatenò polemiche infuocate sulla sicurezza. Quella che apparve fin da subito come una sorta di "spedizione punitiva" sarebbe stata pianificata da uno dei giovani kosovari che doveva vendicare il fatto che una sua ex ragazza si fosse avvicinata ad uno dei macedoni. Le telecamere del centro di Conegliano immortalarono il commando di kosovari mentre si radunavano nella zona della stazione ferroviaria per poi armarsi con mazze e tondini presi da alcuni borsoni preparati per l'occasione.

Gli aggressori, con il volto travisato da mascherine anti-Covid, erano stati identificati grazie ad un minuzioso lavoro svolto analizzando le telecamere di videosorveglianza oltre ad alcuni video, registrati con gli smartphone dai presenti, che divennero virali. Dopo la "spedizione punitiva" gli agenti del Commissariato erano riusciti ad individuare e denunciare gli undici protagonisti dell'episodio (i due principali protagonisti già nei giorni successivi): nel corso di alcune perquisizioni svolte nei mesi successivi erano stati sequestrati anche capi d'abbigliamento, tra cui alcune tute con marchio Adidas indossate da alcuni degli stranieri in occasione del pestaggio.