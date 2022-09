Bloccato e picchiato dopo un sorpasso azzardato, condannati due 50enni

Un soprasso azzardato, eseguito con una manovra quantomeno spericolata: questa sarebbe stata la causa scatenante del pestaggio ai danni di un automobilista avvenuto sette anni fa a Conegliano. Oggi, 7 settembre, il tribunale di Treviso ha condannato gli autori di quel gesto, finiti davanti al giudice per rispondere dei reati di violenza privata, danneggiamento e lesioni personali: M.P., 50enne coneglianese, ha ricevuto una condanna a 6 mesi di carcere mentre M.B., anche lui di Conegliano e coetaneo di M.P., è stato sentenziato a 5 mesi di carcere (entrambi con la sospensione condizionale della pena) ma assolto dalla violenza privata.

I fatti sarebbero accaduti la sera del 21 luglio del 2015. I due imputati erano in auto insieme e stavano procedendo verso casa quando, all'improvviso, la vettura della vittima avrebbe sorpassato in maniera azzardata, costringendo la macchina guidata da M.P. ad una brusca franata oltre che ad una manovra improvvisa per evitare la collisione.

I due, a quel punto, avrebbero però deciso di farsi "giustizia" da soli, mettendosi all'inseguimento dell'uomo fino a quando, giunti alla circonvallazione di Conegliano, lo hanno prima raggiunto, poi superato e infine gli avrebbero bloccato la strada mettendosi di traverso alla careggiata. Costretto ad accostare sulla sua destra, la vittima sarebbe stata aggredita dai due, che gli hanno tra l'altro chiuso di colpo lo sportello sulla gamba sinistra, causandogli una abrasione che ha interessato la regione lombare e che ha richiesto l'intervento dei medici del pronto soccorso. Il confronto, molto acceso dal punto vista verbale e che sarebbe sfociato in una aggressione fisica, sarebbe poi proseguito con i due automobilisti che, per sfogare la propria rabbia, avrebbero anche preso a calci la carrozzeria della macchina del "rivale".