Tenta di rubare la borsa ad un'automobilista in coda, ladra scacciata

Era ferma in coda al semaforo, al volante della sua auto, lungo il sottopasso di via Pittoni a Conegliano, quando improvvisamente la portiera sul lato del passeggero della vettura si è aperta e una ragazza dall'esterno, allungando le braccia, ha cercato di afferrare la borsa della guidatrice che si trovava appoggiata sopra al sedile. Solo la prontezza dell'automobilista, una 50enne coneglianese, ha sventato il furto: la donna ha reagito, afferrando a sua volta la borsa e costringendo la malvivente alla fuga. L'episodio è avvenuto alle 8 di stamattina ed è stato subito denunciato ai carabinieri di Conegliano che ora indagano sull'episodio. Un fatto che è diventato anche un post virale, pubblicato su Facebook dalla vittima. «Volevo avvisare tutte le Signore di fare attenzione in via Pittoni, se vi fermate al semaforo perché ho appena subito un tentativo di scippo» ha scritto la donna «C’è una ragazza che vi apre la porta dell’auto e tenta di rubarvi la borsa. Io ho reagito e sono riuscita a farla scappare. Prestate attenzione». I carabinieri avrebbero già individuato la possibile responsabile del tentativo di furto: nei giorni scorsi la giovane, in via di identificazione, avrebbe infatti messo a segno altri furti simili, soprattutto ai danni di automobiliste.