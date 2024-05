Tentano di scassinare un furgoncino, arrestati due giovani

Arrestati dagli agenti del commissariato di Conegliano mentre stavano scassindando un furgone in centro. E' successo ieri sera, 4 maggio. Intorno alle 22,30 un ragazzo che stava passeggiando ha segnalato il fatto alla Polizia che è prontamente intervenuta. Due persone, un 19enne e un 24enne, entrambi di origine nordafricana, uno senza fissa dimora e l'altro residente a Treviso, sono finiti in manette.

I ladri stavano scassindando la portiera di un Doblò: mentre il compagno stava armeggiando sul furgone l'altro faceva il "palo" in bicicletta. Il 19enne e il 24enne, "armati" di un trapano, avrebbero preso di mira poco prima anche un Polo parcheggiata poco distante. Su uno, nel corso della perquisizione personale, sono stati ritrovati anche 5 profumi profumi che risulterebbero rubati in una profumeria del centro commerciale Conè e in un negozio Sephora del centro di Conegliano.