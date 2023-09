Scoperto dal dipendente di un negozio, lo strattona e scappa

E' entrato negli spogliatoi del personale del negozio Tigota' di Conegliano, in viale Venezia, e qui ha forzato un armadietto da cui ha trafugato uno smartphone e una somma di 170 euro. Al ladro di turno, un 24enne già ben conosciuto dalle forze dell'ordine, è andata decisamente male: il giovane è stato sorpreso da un dipendente del punto vendita che ha tentato di fermarlo, strattonandolo per svincolarsi e guadagnare la fuga. L'episodio è avvenuto lunedì scorso, 25 settembre, poco dopo le 14.30. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite o lesioni di altro tipo. Il 24enne è stato denunciato per rapina impropria.