Viola il foglio di via da Conegliano, ancora guai per il trapper Sultan

Negli ultimi anni si era reso protagonista di vari video di musica trap, dal gusto discutibile, alcuni dei quali girati al Biscione di Conegliano, in cui se la prendeva con la stessa città, perfino con lo stesso sindaco Fabio Chies, ma anche le forze dell'ordine, le donne e i media. Nei confronti del trapper Sultan, l'italo-marocchino Brahim Erradi , 26enne che vive con la famiglia a Pieve di Soligo, la Questura di Treviso aveva già emesso un foglio di via da Conegliano e venerdì scorso, durante un controllo degli agenti del Comissariato (almeno sessanta le persone identificate) nella zona di parco Mozart, è stato pizzicato dove non avrebbe dovuto trovarsi, ovvero nella città del Cima: per questo motivo Sultan è stato denunciato, proprio per il mancato rispetto del foglio di via. Il trapper si è sempre distinto per toni aggressivi, sessisti (considera le donne alla stregua di prostitute), costante allusione all'abuso di droghe, uso di pistole vere e finte ma soprattutto per i suoi violenti attacchi alla città di Conegliano che gli sono già valsi una querela presentata dallo stesso Comune. La reazione di Sultan a questo provvedimento della polizia è stato un commento comparso sui suoi social in cui, in un video reel, spiega "Non me ne frega un c..." e la canzone "Cella 4" di Baby Gang, il trapper milanese che si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere stato condannato a 5 anni e 2 mesi in primo grado per una sparatoria tra trapper rivali a Milano. Per il 26enne un modello da imitare, difendere e sostenere.