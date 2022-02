Auto si incendia in corsa in autostrada, famiglia si mette in salvo

Sono riusciti ad accostare l'auto e a mettersi in salvo, per poi lanciare l'allarme. Brutta disavventura quella capitata nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, ad una famiglia di tre persone, del montebellunese, che stava viaggiando lungo l'autostrada A27, tra i caselli di Conegliano e Treviso sud, in direzione di Venezia. Dal veicolo su cui viaggiavano, verso le 15.40 circa, mentre attraversava il territorio di Mareno di Piave, ha iniziato a fuoriuscire una densa nube di fumo che ha costretto l'autista ad accostare. In soccorso della famiglia sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia autostradale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Rallentamenti si sono registrati al traffico veicolare, con i turisti di ritorno dalla montagna che hanno atteso a lungo in coda che terminassero le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei veicolo, forse incendiatosi per la rottura del motore.