Rubano i cellulari durante l'allenamento, individuati grazie ad un applicazione

Hanno utilizzato l'app "Dov'è" per geolocalizzare i telefonini rubati. Così sono riusciti a trovare i ladri che sono stati presi in consegna dai carabinieri. E' successo nella serata di giovedì scorso a Conegliano. Alle 21,30 le pallavoliste della formazione di prima e seconda divisione della Sg Volley Conegliano avevano concluso l'allenamento nella palestra di via Stadio ma al loro rientro negli spogliatoi si sono accorte che le loro borse erano state aperte. I ladri erano riusciti ad entrare e avevano preso tre Iphone.

Alle forze dell'ordine allertate da dirigenti e genitori era stato riportato che nei paraggi erano stati notati due giovani, entrati e usciti dalla palestra qualche minuto prima. A permettere l'individuazione dei malviventi, che una volta fermati sono stati trovati in possesso di altra varia refurtiva forse il bittino di furti in abitazione avvenuti nella zona, è stata l'intuizione dei genitori che per ritrovare i cellulari rubati hanno utilizzato l'applicazione "Dov'è" che permette di geolocalizzare l'Iphone anche se il telefono risulta spento.

E' quindi iniziata una "caccia all'uomo" partita da via Giovanni Bosco e che, attraverso via Manin ha condotto fino alla zona di Borgo Porta, nel parcheggio di un noto supermercato. I tre cellulari sarebbero stati nascosti sopra la ruota di un tir e poi, nelle intenzioni dei ladri, sarebbero dovuti essere recuperati. Ma a quel punto è scattata la trappola: al ritorno dei due ragazzi, che erano a bordo di biciclette, sono entrati in azione i carabinieri.