Controlli straordinari sulle strade, nei guai tre automobilisti ubriachi

Controlli straordinari ieri, 25 ottobre, nel pomeriggio e nella serata da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano. Una trentina di militari del nucleo operativo e radiomobile, della Tenenza di Oderzo e delle stazioni coneglianesi, con il supporto aereo di un elicottero del 14° elinucleo di Belluno, hanno presidiato le strade, identificando complessivamente 173 persone a bordo di 102 veicoli.

Sono state denunciate 5 persone: una 27enne trevigiana sorpresa alla guida della propria autovettura a Conegliano, in via Galvani, con un tasso alcolimetrico pari a più di 2 g/l (veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con contestuale ritiro della patente di guida), un 46enne straniero sorpreso alla guida di autovettura nel comune di Susegana con tasso positivo anch’esso maggiore di 2 g/l (veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con contestuale patente di guida ritirata), un 52enne alla guida che sottoposto ad alcoltest in via Roma di San Vendemiano è risultato positivo con un tasso alcolimetrico pari a 1,32 g/l, con ritiro contestuale della patente di guida, uno straniero di origini argentine, 47enne, controllato alla guida di autovettura a Mareno di Piave con patente risultata falsa e un 26enne residente nel coneglianese controllato nella zona del “Biscione” di Conegliano nonostante avesse a suo carico, il provvedimento di divieto di ritorno nel comune. Un giovane, maggiorenne, è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso dai militari dell’Arma di 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.