Accoltellò la madre "guidato" dalle voci, si farà il processo a Ippolito Zandegiacomo

Ippolito Zandegiacomo, il 59enne che la mattina del 24 ottobre del 2022 a Parè di Conegliano ha ucciso a coltellate la madre 87enne Maria Luisa Bazzo, può stare a processo. Nei confronti dell'uomo, che è stato dichiarato incapace di intendere e volere quando straziò il corpo dell'anziana e che si trova ricoverato nel Rems di Nogara in provincia di Verona, si celebrerà quindi l'udienza preliminare. Lo ha stabilito ieri il gip Marco Biagetti dopo aver ascoltato la relazione del consulente Alberto Kirn secondo cui Zandegiacomo ha la possibilità di partecipare coscientemente al procedimento. A sentenziare la sua infermità di mente sarà il Tribunale di Treviso. All'uomo è stata peraltro confermata l'applicazione della misura di sicurezza in quanto, una volta privato delle cure a cui si sta sottoponendo, sarebbe ancora pericoloso socialmente.

Zandegiacomo (difeso dall'avvocato Danilo Riponti) ricorda di aver ucciso la madre ma non ricorda nulla dei particolari macabri dell'omicidio: i polsi, tagliati fino alle ossa nel tentativo dovuto ad un raptus, di tagliarle le mani e neppure i numerosi fendenti che hanno squarciato la gola di Maria Luisa e che sono risultati fatali, come ha confermato l'autopsia. Il 57enne, che era stato preso in carico dai servizi sociali ed era in cura al servizio per le tossicodipendenze, al momento dell'arresto si trovava ancora dentro l'abitazione in cui viveva con l'anziana. Dopo l'omicidio aveva tentato di aggredire i carabinieri intervenuti sul posto, barricandosi in casa. Alla fine si era arreso solo quando le forze dell’ordine sono entrate nella casa e l’hanno immobilizzato, trovandolo seminudo e in stato confusionale tanto da essere ricoverato in ospedale.